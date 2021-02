Vaccini: Piemonte avvia campagna tra insegnanti, alba svolta

(ANSA) - TORINO, 19 FEB - "Oggi per me è un giorno di speranza, di gioia e di emozione, perché è da tanto che stavamo aspettando questo momento per poter lavorare in sicurezza".

Queste le parole di Laura Plotino, poco meno di 50 anni, insegnante al Gobetti di Torino, la prima a uscire dal locale dell'ospedale San Giovanni Bosco dove questo pomeriggio ha avuto il via la vaccinazione del personale scolastico e universitario del Piemonte.

"In quanto insegnante di sostegno - ha spiegato la docente ai giornalisti in attesa all'esterno - io ho sempre lavorato in presenza, anche in momenti di ondate pericolose di Covid-19. Mi auguro che questa sia l'alba di una svolta. So che occorre del tempo perché la vaccinazione faccia i suoi effetti e raggiunga la maggior parte della popolazione. Però oggi iniziamo a sperare: di poter lavorare in sicurezza e di poter abbracciare le persone che amiamo". (ANSA).