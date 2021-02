Chiazze oleose sul Po, rientra l'allarme

(ANSA) - TORINO, 19 FEB - E' rientrato, dopo le analisi di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) l'allarme per le chiazze oleose sul Po, tra Moncalieri e Torino. l'esame dei campioni prelevati ieri ha confermato che in acqua c'erano composti di idrocarburi, derivanti da uno sversamento, ma oggi non ce n'era più traccia. In ogni caso - precisa Arpa - la chiazza era spessa "pochi millesimi di millimetro", quindi causata da uno "sversamento sporadico e di breve durata".

