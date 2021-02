Cortina: gioia fan club Bassino, "Siamo sul tetto del mondo"

(ANSA) - CUNEO, 16 FEB - Il primo oro azzurro ai Mondiali di Cortina lo vince Marta Bassino nel gigante parallelo e a Borgo San Dalmazzo, 12 mila abitanti in provincia di Cuneo, paese d'origine dell'atleta azzurra, tutti hanno seguito la gara, davanti alla tv o sullo smartphone. Il fan club ufficiale ha solo scritto su Facebook: "OGGI IL CUORE ESPLODE A NOI: SIAMO SUL TETTO DEL MONDO. GRAZIE MARTA!" Il sindaco di Borgo Gian Paolo Beretta: "Grande risultato, sta maturando incredibilmente, con impegno e abnegazione. Ma quasi tutti erano in casa nel momento della gara, complici anche le norme anticovid. Festeggeremo Marta adeguatamente, magari a fine stagione, quando lei sarà più serena e nella speranza che il contagio cali".

A Borgo San Dalmazzo è in corso il contest fotografico "Un Borgo innamorato di Marta" promosso dall'associazione dei commercianti e il Fan club ufficiale: fino 21 febbraio, quando finiranno i Mondiali, si possono scattare e postare foto originali per sostenere la sciatrice (anche utilizzando il poster distribuito da La Stampa con Atl del Cuneese, Cuneo Neve, Parco delle Alpi Marittime).

Le migliori immagini pubblicate sul gruppo Facebook Borgo San Dalmazzo news saranno premiate il 27 febbraio con omaggi di commercianti e artigiani borgarini e un gadget autografato da "super Marta". (ANSA).