Arte a Torino, il Circolo dei Lettori incontra la Gam

(ANSA) - TORINO, 15 FEB - La Gam, insieme alla Fondazione Circolo dei lettori, offre la possibilità di seguire visite guidate in museo legate alle tematiche affrontate il giorno prima nel gruppo di lettura guidato da Luca Beatrice, a tu per tu con le opere d'arte esposte.

Ogni martedì sera il gruppo di lettura, scandito in episodi, ripercorre movimenti, protagonisti e fatti d'arte che attraversano il '900. Il mercoledì alle 16 coloro che hanno seguito la lezione potranno partecipare alla visita alle rinnovate collezioni del Novecento: Il primato dell'opera, della Gam - Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea e scoprire da vicino gli artisti e le opere di cui si è discusso. (ANSA).