Camera, omaggio allo sguardo fotografico di Roberto Gabetti

(ANSA) - TORINO, 11 FEB - Camera - Centro Italiano per la fotografia prepara una nuova mostra. Il 24 marzo apre nella Project Room 'Roberto Gabetti fotografo', omaggio all'originale sguardo fotografico di Roberto Gabetti (Torino, 1925-2000), a vent'anni dalla scomparsa.

Noto come architetto, Gabetti si è spesso avvalso nell'osservazione delle architetture e degli edifici di una macchina fotografica. Dotato di una Leica, probabilmente ricevuta per celebrare il suo ingresso di studente alla facoltà di Architettura, fin da ragazzo si cimenta con le riproduzioni fotografiche dei modelli di studio. Una modalità di osservazione che ritroviamo nei negativi e nei provini che costituiscono il fondo fotografico custodito dalla famiglia Gabetti: circa 300 rullini 35mm, per un totale di 5.000 negativi corredati dai relativi provini a contatto e dalle informazioni di contesto che permettono di risalire ai soggetti, alla località e spesso alla data degli scatti.

Il curatore della mostra Sisto Giriodi ha costruito un percorso espositivo che, attraverso oltre cento fotografie stampate dai negativi originali, ripercorre momenti della vita privata e professionale di Roberto Gabetti - viaggi in Italia e all'estero sulle orme dei maestri dell'architettura, modellini e progetti - esprimendo il gusto per la linea, la forma, il dettaglio, l'armonia, i curiosi accostamenti. (ANSA).