Turismo: Atl Alessandria dà assenso a fusione con Asti-Alba

(ANSA) - ALESSANDRIA, 01 FEB - La maggioranza dei soci dell'Atl di Alessandria, Alexala, ha dato il proprio assenso "alla fusione con altre realtà di quadrante", che la porterà a inserirsi lungo un asse che va da Alba ad Asti.

Il via libera è stato dato in un incontro online organizzato dall'assessore al Turismo della Regione Piemonte, Vittoria Poggio, presenti fra gli altri il presidente di Alexala Pierluigi Prati, l'assessore al Turismo del Comune di Alessandria Mattia Roggero, il presidente del Consorzio Sistema Monferrato Andrea Cerrato, il presidente della Camera di Commercio di Alessandria-Asti, Gian Paolo Coscia, per il Consorzio della Tutela dell'Asti Stefano Ricagno, più numerosi sindaci dei Comuni dell'area.

L'operazione, che dovrà essere portata a compimento entro il 30 maggio 2021, rientra nel quadro del riordino delle Atl progettato dalla Giunta Cirio, che modificherà l'attuale scenario, frutto di una riforma del 2016.

"C'è grande volontà - afferma Poggio - di continuare a lavorare per esprimere i nostri valori con le peculiarità dei territori in un progetto in cui nessuno avrà un ruolo di gregario, ma tutti saranno comprimari. La fusione è funzionale alla strategia di crescita nel settore dei servizi al turismo, non solo per quanto concerne l'informazione al pubblico, ma anche in funzione del sostegno agli operatori del settore e in generale della valorizzazione dei territori".

Per l'assessore comunale di Alessandria Mattia Roggero "Alessandria è di nuovo centrale nello scacchiere del turismo piemontese. Il nuovo asse Alessandria-Asti-Alba sul fronte Atl significa, per tutto il nostro territorio provinciale, una ritrovata centralità. Non siamo più la Cenerentola del turismo piemontese". (ANSA).