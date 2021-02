Premio InediTo, iscrizioni prorogate al 6 febbraio

(ANSA) - TORINO, 01 FEB - È stata prorogata al 6 febbraio la scadenza per iscriversi al Premio InediTO - Colline di Torino 2021, giunto alla 20/a edizione. Il concorso letterario, punto di riferimento in Italia tra quelli dedicati alle opere inedite, è l'unico nel suo genere a rivolgersi a tutte le forme di scrittura (poesia, narrativa, saggistica, teatro, cinema e musica), in lingua italiana e a tema libero.

Grazie al montepremi di 7.000 euro i vincitori delle sezioni Poesia, Narrativa-Romanzo, Narrativa-Racconto e Saggistica ricevono un contributo destinato alla pubblicazione e/o alla promozione con editori qualificati, mentre i vincitori delle sezioni Testo Teatrale, Cinematografico e Canzone un contributo per la messa in scena, lo sviluppo della produzione, la diffusione radiofonica e sul web. Inoltre, vengono assegnate menzioni agli autori promettenti, segnalazioni, i premi speciali "InediTO RitrovaTO", "InediTO Young", "Alexander Langer", "Giovanni Arpino", "Borgate Dal Vivo", e il nuovo "Routes Méditerranéennes". "La nostra prerogativa - spiegano i promotori - è di non abbandonare gli autori al loro destino: attraverso il premio si partecipa a rassegne, festival, fiere e si può anche ambire a vincere altri concorsi". (ANSA).