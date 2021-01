Stellantis: torinese Cpm amplierà fabbriche Brasile

(ANSA) - TORINO, 29 GEN - L'azienda torinese Cpm cresce sui mercati internazionali e acquisisce l'incarico di riprogettare e ampliare gli stabilimenti Fca in Brasile dove verranno prodotti i nuovi modelli di Jeep Renegade e Compass e il pick-up Fiat Toro.

Sarà la controllata Cpm do Pernambuco a coordinare la commessa insieme agli ingegneri dell'azienda torinese (Gruppo Dürr) che nel 2014, avevano già realizzato le primissime linee di assemblaggio della Jeep Renegade fuori dagli Usa. Cpm conferma così la propria leadership nella progettazione e realizzazione di sistemi innovativi per la produzione di autoveicoli e il proprio ruolo di player affidabile e radicato sul mercato sudamericano. Secondo i dati della società di consulenza GsaAdvice, nel 2021 è infatti previsto un aumento del 23% della produzione di automobili in Brasile e Argentina.

"Il Brasile rappresenta un mercato molto importante per noi, in cui crediamo e investiamo da tempo. Grazie alla CPM do Pernambuco siamo in grado di seguire i clienti a 360°: dalla realizzazione di un nuovo progetto all'assistenza after sales, fondamentale per garantire l'efficienza della linea sul lungo periodo" sottolinea Massimo Bellezza, presidente e amministratore delegato di Cpm. (ANSA).