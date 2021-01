Truffe ad anziani, 7 arresti in operazione 'Cara nonna'

(ANSA) - TORINO, 28 GEN - "Nonna, sono Marco. Dai i gioielli alla persona che ti mando, ho bisogno di aiuto": è una delle tante telefonate con cui i componenti di una organizzazione criminale con sede in Polonia, e base operativa a Novara, 'agganciava le vittime. Persone anziane, spesso sole, che credevano davvero di poter aiutare il loro caro, finendo col consegnare gli ori di famiglia e i risparmi di una vita a malviventi senza scrupoli.

L'operazione della polizia 'Cara Nonna', 'Droga Babciu' in polacco, ha portato all'emissione di quattro ordinanze di custodia cautelare in carcere, tre ai domiciliari e due misure cautelari dell'obbligo di presentazione alla polizia. Altre persone sono indagate a piede libero.

Partita nel marzo dello scorso anno, con l'arresto in flagranza di due truffatori, l'operazione ha portato a scoprire la centrale dell'organizzazione in Polonia. Da qui partivano le telefonate alle vittime e il 'gruppo' novarese provvedeva poi a inviare gli 'esecutori'.

Le indagini, condotte mediante pedinamenti, appostamenti e complesse attività di intercettazione, rese difficoltose dal fatto che i 'telefonisti' operavano dall'estero, hanno permesso di ricostruire la struttura del gruppo criminale e di individuare una cinquantina di episodi avvenuti, dal gennaio all'agosto 2020, nelle province di Novara, Vercelli, Como e in territorio elvetico. Per un bottino di oltre 400 mila euro.

