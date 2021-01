Covid: Sestriere vuole ripartenza, atleti sci club in pista

(ANSA) - TORINO, 27 GEN - In attesa dell'autorizzazione del governo all'apertura dello sci alpino ai turisti, il Comune di Sestriere ha siglato un nuovo accordo con la Sestrieres S.p.A.

che estende sino al 6 aprile 2021 gli allenamenti dei mille atleti di interesse nazionale degli sci club della Via Lattea.

Sono cinque le piste a disposizione dei ragazzi, tra cui le due olimpiche Kandahar e Sises 2. "I ragazzi del nostro territorio - aggiunge il sindaco di Sestriere, Gianni Poncet - si stanno allenando a Sestriere da oltre un mese. Quest'attività a loro dedicata è stata una sorta di pre rodaggio per farci trovare pronti ad accogliere i turisti applicando già in anticipo le linee guida in tema di sicurezza diffuse dal Cts, in attesa di quelle della Regione e dell'ASL. Abbiamo dimostrato sul campo che siamo in grado di ottimizzare e gestire i flussi di sciatori evitando assembramenti".

In totale si sono alternati fino ad ora un migliaio di atleti che hanno utilizzato una parte di piste e impianti sull'area di Sestriere. "Appena sarà possibile accogliere i turisti, pensiamo di aprire altre piste e impianti della nostra stazione confidando che i protocolli definitivi siano sostenibili e percorribili - aggiunge il primo cittadino -. Il freddo intenso di questi giorni e le ultime nevicate hanno reso fruibile praticamente l'intera area sciabile di Sestriere a garanzia del distanziamento sociale. Aprire le piste agli appassionati è un primo segnale per tornare a far muovere l'economia day by day collegata alla pratica dello sci alpino. Per quanto riguarda le strutture ricettive, quelle legate alla ristorazione, le attività commerciali e tutti coloro che operano in questo settore, saranno fondamentali i ristori che il governo dovrà erogare per consentire a tutti di sopravvivere e ripartire già in estate con lo sguardo già rivolto alla prossima stagione invernale". (ANSA).