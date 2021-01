Techstars rilancia smart mobility a Torino

(ANSA) - TORINO, 25 GEN - Dodici startup, selezionate tra centinaia provenienti da 4 continenti e 54 paesi nel mondo, entrano da oggi a far parte ufficialmente del Techstars Smart Mobility Accelerator 2021, il primo programma di accelerazione di startup in Europa dedicato alla smart mobility, con quartier generale alle Ogr Tech, l'hub internazionale dell'innovazione delle Officine Grandi Riparazioni di Torino riqualificate dalla Fondazione Crt. Lo rendono noto Techstars, Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione Crt e Intesa Sanpaolo Innovation Center.

La nuova edizione del programma triennale porterà a Torino l'eccellenza globale in ambito smart mobility e vedrà le startup coinvolte in un processo di sviluppo e crescita con più di 1.500 incontri, sessioni di training e attività di mentorship di 150 mentors internazionali. Il programma durerà 13 settimane e culminerà nel Demo Day del 22 aprile con la presentazione dei risultati a venture capitalist, business angel, investitori, imprenditori e istituzioni.

"Ci aspettiamo che le eccellenti realtà selezionate da tutto il mondo siano in grado di crescere e realizzare nuovi progetti nel nostro Paese, grazie anche alla partecipazione di grandi società che abbiamo coinvolto nel programma, come Fca, Iren e Cisco Italia. Se la pandemia continuerà a imporre la distanza fisica, abbiamo comunque la possibilità di mettere in contatto persone e idee innovative. Lavoreremo, come sempre, puntando sulle persone e sul talento dei giovani", commenta Maurizio Montagnese, presidente dell'Intesa Sanpaolo Innovation Center.

