Covid: Mensa dei poveri, "+80% pasti ma più multe che aiuti"

(ANSA) - TORINO, 22 GEN - Dal marzo scorso la 'Mensa dei poveri' di via Belfiore 12 a Torino "ha aumentato dell'80% la distribuzione dei pasti per gli indigenti, ma riceve più multe che aiuti". Lo afferma il portavoce Maurizio Scandurra, raccogliendo "l'appello al buonsenso rivolto a Polizia Municipale, Ausiliari della Sosta e Comune di Torino" lanciato da Don Adriano Gennari, il sacerdote cottolenghino che gestisce l'opera caritatevole con "il solo aiuto della Divina Provvidenza e di un affiatato gruppo di volontari".

E' dal 2019 - rimarca Scandurra - "che la Onlus 'Cenacolo Eucaristico della Trasfigurazione', anche Comunità di Preghiera riconosciuta dall'Arcivescovo Cesare Nosiglia, chiede agli Assessori Maria Lapietra e Roberto Finardi di concedere un solo permesso in più per il transito in ZTL del secondo furgone quotidianamente destinato alla raccolta del cibo donato, ma tutto tace. Così in via Belfiore fioccano le multe per la sosta in una zona di difficile parcheggio che crea problemi per il carico e lo scarico degli alimenti. Contravvenzioni che gli anziani volontari si pagano autonomamente per non gravare sui costi della Mensa. Nella Torino dei Santi Sociali tutto questo è inconcepibile: e, a quanto pare, - conclude il portavoce della 'Mensa dei poveri' - difficilmente risolvibile, stante l'assordante silenzio delle istituzioni locali". (ANSA).