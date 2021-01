Due scialpinisti dispersi sulle montagne dell'Ossola

(ANSA) - DOMODOSSOLA (VCO), 17 GEN - Il Soccorso alpino sta cercando due persone di cui si sono perse le tracce ieri all'Alpe Devero, in alta Ossola (VCO). Si tratta di due sci alpinisti partiti ieri per una gita nella conca alpina oltre i 1600 metri di altitudine in valle Antigorio. Avrebbero dovuto pernottare in una baita dell'alpe ma non sono stati visti arrivare ed è scattato l'intervento del Soccorso alpino. (ANSA).