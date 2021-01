Juve: Pirlo "non firmo per pari. Con Conte idea allenare"

(ANSA) - TORINO, 16 GEN - "Non si parte mai per pareggiare: cercheremo di vincere. È importante ma non fondamentale per la corsa scudetto: giocheremo a viso aperto ma sapendo la forza dell'Inter, che è una grande squadra e che lo ha dimostrato con Conte. Proveremo a portare a casa i tre punti". Così il tecnico bianconero, Andrea Pirlo. E sul suo rapporto con l'allenatore nerazzurro: "Conte mi ha insegnato tanto, da lì è nata l'idea di iniziare a fare allenatore. Ora siamo su due panchine diverse e avversari: lui carriera di grandissimo livello, spessore umano che conosco. Grande rispetto ma domani avversari". (ANSA).