Covid: Mellano, carceri Piemonte sono sotto controllo

(ANSA) - TORINO, 11 GEN - "La situazione attuale nelle carceri piemontesi è sotto controllo con 12 detenuti, 32 agenti e 2 operatori positivi al Covid. Ma in contesti chiusi con problemi di sovraffollamento è difficile rispettare le regole del distanziamento e il rischio di focolai è sempre presente".

Così il garante regionale dei detenuti, Bruno Mellano, relazionando nel gruppo di lavoro del Consiglio regionale sulla gestione dell'emergenza sanitaria.

"Per questo motivo - ha detto Mellano - è stata importante la presa in carico più diretta del contesto carcerario da parte dell'Unità di crisi, individuando nel referente dell'area giuridico amministrativa, Antonio Rinaudo, il riferimento".

Dall'inizio della pandemia all'8 gennaio sono stati 277 i detenuti positivi al Covid in Piemonte, per lo più asintomatici.

I numeri più alti si sono registrati a Torino, Alessandria e Saluzzo, mentre alcuni istituti sono stati esenti dal contagio. Mellano ha sottolineato come la pandemia abbia fatto emergere con maggiore evidenza l'esigenza di un maggiore raccordo tra amministrazioni penitenziarie e Asl: dove è mancato i risultati sono stati meno efficaci.

Per contenere la diffusione del virus nella prima fase è stato rallentato l'ingresso di nuovi detenuti, incentivando dove possibile il ricorso agli arresti domiciliari e l'affidamento ai servizi. Anche nella gestione dei positivi, si è fatto ricorso nelle situazioni che lo consentivano a strutture non detentive o al differimento della pena ai fini della cura. (ANSA).