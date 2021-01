Saldi: Torino Outlet Village, partenza oltre le aspettative

(ANSA) - TORINO, 08 GEN - Partenza dei saldi oltre le aspettative al Torino Outlet Village, alle porte del capoluogo piemontese. "Nonostante l'inusuale inizio dei saldi in un giorno infrasettimanale e lavorativo e le restrizioni nazionali in vigore per il contenimento del Coronavirus - spiega la direzione - la prima giornata di saldi si conclude con un ottimo risultato sia in termini di affluenza sia di scontrino medio. I numeri non sono confrontabili con gli altri anni a causa del particolare momento sociale, ma siamo soddisfatti e guardiamo con positività al futuro. Le chiusure nel weekend ci penalizzano ma siamo consapevoli che i provvedimenti presi sono necessari per tornare a una situazione normale quanto più presto possibile".

Fin dalla riapertura dopo il primo lockdown, Torino Outlet Village ha messo in atto provvedimenti per garantire uno shopping sicuro. Gli ampi spazi all'aperto garantiscono il distanziamento sociale e gli spazi comuni vengono sanificati regolarmente. La presenza dello staff di sicurezza garantisce l'osservanza delle regole ed evita assembramenti negli spazi comuni, mentre personale dedicato garantisce il contingentamento degli ingressi nei negozi e monitora costantemente gli afflussi al Village, che sono consentiti solamente attraverso l'entrata principale per un conteggio preciso di entrata/uscita dei clienti per evitare sovraffollamento all'interno del Village.

(ANSA).