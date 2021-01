Cinema: a Vercelli casting per film 'Lupo Bianco', 150 ruoli

(ANSA) - TORINO, 07 GEN - Il 'Lupo Bianco' diventa un film.

Si terrà domenica 17 gennaio a Vercelli il casting per la scelta di oltre 150 tra comparse, figuranti e attori generici della pellicola incentrata sulla storia vera di Carlo Olmo, il filantropo piemontese proclamato al merito Cavaliere Bianco del Coronavirus lo scorso ottobre dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 i partecipanti potranno recarsi presso il 'Modo Hotel' di Piazza Medaglie D'Oro 21 a Vercelli, nel rispetto delle prescrizioni da Covid-19 e dei Dpcm, per sottoporsi ai provini.

Nel cast del lungometraggio, prodotto da 'Cinemaset' di Antonio Chiaramonte per la regia di Tony Gangitano, figurano Sebastiano Somma nelle vesti del protagonista e l'attrice Simona Cavallari nel ruolo di Angela, compagna di Olmo, oltre a Diego Cammilleri, Francesca Rettondini e molti altri.

Primo ciak fissato per l'8 febbraio, pandemia permettendo. Per informazioni è disponibile la mail castinglupobianco@outlook.it e il sito www.filmlupobianco.it.

"Un'opera patrocinata da Miur, Biennale di Venezia e Provincia di Vercelli - osserva il giornalista cattolico Maurizio Scandurra - rivolta anche ai più giovani perché 'agli occhi di un ragazzo conta ciò che un uomo fa, non ciò che dice' come diceva Robert Baden-Powell". (ANSA).