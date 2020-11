Covid: protestano universitari a Torino, ridurre le tasse

(ANSA) - TORINO, 27 NOV - Manifestazione degli studenti universitari, questa sera a Torino, per chiedere la riduzione delle tasse a causa dell'emergenza Covid.

Dopo il presidio in piazza Castello, gli universitari, circa una cinquantina, si sono spostati in via Verdi, dove ci sono gli uffici del Rettorato, occupando il cortile e le scale. "Abbiamo deciso di venire qui - hanno detto gli studenti, tra i quali alcuni appartenenti al Collettivo Universitario Autonomo - per portare fisicamente le nostre rivendicazioni al rettore, visto che anche questa volta non ci ha incontrato". "La nostra mobilitazione non si ferma oggi - aggiungono - decideremo nelle prossime ore ulteriori iniziative". (ANSA).