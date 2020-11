Violenza donne: una Barbie con l'occhio nero per dire basta

(ANSA) - ALESSANDRIA, 25 NOV - Oggi per la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne il Comune di Alessandria espone, sotto i portici del municipio in piazza della Libertà, l'opera dell'artista Lady Be "Beaten Barbie. Barbie tumefatta, frammenti di dolore". È un mosaico contemporaneo realizzato con scarti di plastica diventato simbolo di questo 25 novembre. (ANSA).