Covid: Piemonte, web tax rinforzata in favore piccolo commercio

(ANSA) - TORINO, 24 NOV - Il Piemonte propone una web tax rinforzata per mettere in condizioni di parità i colossi del commercio online e i negozi di vicinato: gli introiti, che salirebbero al 15% o addirittura al 30% rispetto al 3% attualmente previsto dalla legge nazionale, andrebbero infatti interamente in ristori per il piccolo commercio. L'annuncio arriva dal governatore Alberto Cirio, che punta a coinvolgere i cinque Consigli regionali necessari per portare la proposta in Parlamento.

"Per i colossi dell'e-commerce - ha detto Cirio - la web tax salirebbe al 15% 'in tempo di pace' e al 30% 'in tempo di guerra', ovvero durante i lockdown dettati dall'emergenza Covid.

Vogliamo garantire a tutti di partire dallo stesso punto: se guadagni di più noi ti facciamo i complimenti, ma se lo fai perché agli altri è impedito di lavorare per una decisione dello Stato necessaria per tutelare salute pubblica, allora c'è una distorsione. Ed è proprio questa distorsione che la nostra proposta intende correggere". (ANSA).