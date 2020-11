Covid: campagna Regione per sostenere commercio di vicinato

(ANSA) - TORINO, 24 NOV - In vista della riapertura dei negozi, il Piemonte lancia dal primo dicembre una campagna mediatica per sostenere il commercio di vicinato. "Vogliamo tenere le luci accese nelle città", ha spiegato l'assessore al Commercio della Giunta Cirio, Vittoria Poggio, parlandone in occasione dell'incontro stampa sulla web tax.

"Per sostenere il commercio di vicinato, che è stato fortemente compromesso - ha annunciato Poggio - daremo il via a una campagna di sensibilizzazione per esortare i cittadini a fare gli acquisti nei propri quartieri, laddove c'è una presenza di significativa per la comunità di commercio, artigianato e servizi".

"L'iniziativa - ha sottolineato - è stata concertata con le associazioni di categoria e le Comunità montane. Ci sono attività che rischiano di scomparire per sempre: la comunità deve rendersi responsabile facendo gli acquisti nei negozi di vicinato, dando così continuità al tessuto produttivo delle città".

La campagna, che coinvolgerà giornali, canali social e radio locali, non inviterà però a un 'liberi tutti'. E proprio allo scopo di garantire che gli acquisti di persona avvengano in piena sicurezza, la Regione sta in queste ore mettendo a punto apposite linee guida per la riapertura. (ANSA).