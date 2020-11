E' nata Casa Gaudenti, accordo con Vergnano e Marchetti

(ANSA) - TORINO, 16 NOV - Alza il sipario nel momento peggiore per la ristorazione italiana. In corso Vittorio Emanuele II, il punto vendita del marchio torinese Gaudenti 1971 si rinnova puntando su forno, cucina, caffè, gelato e cioccolato. Firmato l'accordo di collaborazione con la famiglia Vergnano e con il maestro del gelato Alberto Marchetti.

"Siamo felici di poter annunciare una novità così importante in un periodo come questo. Invece di stare sulla difensiva, o peggio, fare un passo indietro, si è deciso di andare avanti e investire ancora nella città. Credo nel futuro e la mia esperienza mi porta a dire, che in particola modo nei momenti di difficoltà il lavoro e il sacrificio siano ricompensati dall'affermazione dei propri progetti", spiega l'amministratore delegato dell'azienda, Marco Bonomi, che a Torino ha già la pizzeria Amici Miei (2000), l'omonima pasticceria (2003), la pizzeria Il Padellino (2008) e il ristorante alla lettera (2013). (ANSA).