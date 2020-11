In 7 e senza mascherine,multati per festa compleanno in casa

(ANSA) - VERCELLI, 13 NOV - Avevano organizzato una festa di compleanno in casa, ma superando il limite concesso di 6 persone in un unico ambiente, e senza l'utilizzo corretto delle mascherine. Per questo motivo sette persone, di cui tre fratelli, sono state multate dai carabinieri. L'episodio è avvenuto in un appartamento di Crescentino (Vercelli).

Ad avvertire le forze dell'ordine, gli altri residenti del condominio, allarmati per il chiasso che proveniva dall'alloggio in cui era in corso la festa. I tre fratelli sono stati anche denunciati per rifiuto di fornire le proprie generalità a pubblico ufficiale.

Sempre nell'ambito dei controlli sul rispetto delle disposizioni anti-Covid, i carabinieri hanno anche multato il titolare di una ditta di Borgo Vercelli perché non era stato costituito il comitato aziendale per l'attuazione delle misure di contenimento del contagio, né era stato nominato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. (ANSA).