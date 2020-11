Giovani Imprenditori Torino, assemblea virtuale con avatar

(ANSA) - TORINO, 09 NOV - Si svolgerà online. "in forma interattiva a 360 gradi", a causa del lockdown, l'assemblea dei Giovani Imprenditori di Confindustria Torino, in programma mercoledì alle 17: un software permetterà al pubblico da casa di immergersi negli stand espositivi, guardarli in 3D, ascoltare videointerviste, sedersi in platea. Si potrà interagire con l'avatar di 24 personaggi avviando discussioni in chat. Dietro all'avatar ci saranno da remoto persone reali, come Antonio Calabrò, vicepresidente dell'Unione Industriale di Torino e di Assolombarda; Marco Gay, presidente di Confindustria Piemonte; Umberto Quercetti, National Key Account dell'omonima azienda italiana che produce giocattoli, e Massimiliano Cipolletta, responsabile del Digital Innovation Hub Piemonte.

Tema dell'assemblea la questione delle "migrazioni" dei giovani, studenti e ricercatori, e la presenza degli stranieri, sempre più rilevante e strategica per il futuro dei Paesi e dei territori. Ad aprire l'evento sarà Alberto Lazzaro, presidente del gruppo Giovani imprenditori dell'Unione Industriale di Torino. "La città - spiega - sta attraversando un momento di transizione, economica soprattutto, ma anche sociale e d'identità. Ed è proprio nei momenti più difficili della sua storia che ha saputo reinventarsi. I giovani imprenditori, grazie anche ad eventi pluralisti e innovativi come questo. Ci sono opportunità che non vanno sprecate, come il Centro per l'Intelligenza Artificiale". (ANSA).