Lavoratori Spettacolo, in arrivo nuovo bonus regionale

(ANSA) - TORINO, 07 NOV - "Dopo mesi di mobilitazione e soprattutto zero reddito, qualcosa si sta muovendo a livello regionale, grazie al Tavolo Cultura con gli assessorati alla Cultura e al Lavoro, ma le nostre rivendicazioni a livello nazionale sono le stesse di mesi fa, sostegno al reddito, tutela dei diritti, sui luoghi di lavoro e nei momenti di non-lavoro obbligato, riforma dell'intero settore dello spettacolo, per garantire tutti i lavoratori, non solo le partite Iva, ma anche i contrattualizzati ad intermittenza". Lo ha spiegato Elio Balbo, portavoce dei Lavoratori e Lavoratrici dello Spettacolo Piemonte in un incontro stampa nel quale è stato ribadito che la manifestazione prevista per oggi a Torino è stata rimandata al primo giorno possibile, il 5 dicembre. Balbo ha poi annunciato che a giorni, insieme alla Regione Piemonte e all'Inps verrà reso noto l'avvio del bando ad erogazione diretta di un secondo bonus, dopo quello avviato a giugno per le partite Iva, destinato ai lavoratori subordinati, parasubordinati e a intermittenza, "ovvero la maggioranza di noi lavoratori del settore, precari per definizione". Aspetto, questo, al centro di un progetto di riforma nazionale al quale sta lavorando il Coordinamento Professionisti Spettacolo.

