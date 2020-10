Dpcm: associazioni sportive protestano ad Alessandria

(ANSA) - ALESSANDRIA, 31 OTT - 'Lo sport segue le regole e deve rimanere aperto' è lo slogan della manifestazione che ha radunato davanti alla Prefettura di Alessandria associazioni sportive e di danza. Oltre una cinquantina le associazioni che hanno aderito. Come già in occasione della iniziativa organizzata da ristoratori e commercianti, era presente il sindaco, Gianfranco Cuttica di Revigliasco.

"Sugli aiuti possiamo vedere come intervenire, ma sugli orari di chiusura non ci possiamo fare nulla. Questo non è Palazzo Chigi...", ha detto il primo cittadino. "Lo sport rispetta i protocolli, non merita di chiudere", si legge su uno dei numerosi cartelli esposti dai manifestanti. (ANSA).