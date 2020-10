Tar Piemonte, mega store restano chiusi nel weekend

(ANSA) - TORINO, 30 OTT - In Piemonte i centri commerciali restano chiusi il sabato e la domenica. Con decreto cautelare monocratico il Tar ha infatti respinto l'istanza cautelare degli stessi centri commerciali, fissando per l'11 novembre la trattazione collegiale del ricorso.

"Il Piemonte è regione con indicatore Rt pari a 2,15, con classificazione di rischio moderata per aumento di trasmissione, bassa per impatto di Covid-19 sui servizi assistenziali e alta con probabilità alta di progressione nel complesso - scrive il presidente Vincenzo Salamone - Tale dato pone la Regione Piemonte tra quelle a maggiore rischio della diffusione dell'epidemia, circostanza questa che giustifica in ambito locale misure di contenimento più rigorose rispetto a quelle disposte in ambito nazionale". (ANSA).