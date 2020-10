Calcio: Chiesa 'spogliatoio unito, con Spezia fondamentale'

(ANSA) - TORINO, 30 OTT - Il momento della Juventus non è dei migliori, Federico Chiesa parla dell'umore della squadra.

"Siamo alla Juve e la mentalità è di vincere sempre, siamo in costruzione ma vogliamo portare a casa punti. In spogliatoio siamo uniti per giocare contro lo Spezia, sarà una gara fondamentale", ha detto il bianconero nel giorno della sua presentazione. (ANSA).