Covid: Ronaldo, "il tampone è una ca...ta"

(ANSA) - TORINO, 28 OTT - Il tampone Covid? "E' una c...ata": è il giudizio che dà, in un commento su Instagram, Cristiano Ronaldo, costretto a saltare il confronto con il Barcellona di Messi perché ancora positivo. "Pcr is bullshit", scrive CR7, dove prc è l'acronimo della tecnologia usata per i test rino-faringei per la ricerca del Coronavirus. Al commento di Ronaldo sono subito seguiti migliaia di messaggi. (ANSA).