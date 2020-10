Covid: chiuso da carabinieri locale a Moncalieri

(ANSA) - TORINO, 24 OTT - E' stato chiuso dai carabinieri per il mancato rispetto delle norme anti Covid un locale di corso Trieste a Moncalieri (Torino) Il controllo dei militari si è svolto alle 2 della notte scorsa.

Al titolare sono state contestate varie violazioni: dall'apertura oltre le 24, alla somministrazione di bevande alcoliche in orario non consentito, alla mancanza di distanza tra i clienti di un metro. Inoltre ad un tavolo da gioco erano sedute otto persone. Il locale è stato chiuso. (ANSA).