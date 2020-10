Maltempo: Cri dona 2 nuovi fuoristrada al comitato di Limone

Raffaele Sasso (ANSA) - TORINO, 20 OTT - La Croce Rossa Italiana ha destinato al comitato di Limone Piemonte (Cuneo) due fuoristrada 4x4 in sostituzione dei tre mezzi resi inservibili dai danni dell'alluvione di inizio ottobre. Il sindaco Massimo Riberi ringrazia la Croce Rossa Nazionale e il suo presidente Francesco Rocca "per aver donato questi due mezzi ancora molto utili per questa emergenza, ma anche per il futuro, per garantire sempre al meglio i servizi che la Croce Rossa svolge per Limone e la vallata intera. Un grazie particolare va anche alle Fonti Sant'Anna di Vinadio per la fornitura di acqua in sostituzione di quella dell'acquedotto non potabile". (ANSA).