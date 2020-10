Agriflor, ultimo appuntamento 2020 tra piante e vino

(ANSA) - TORINO, 20 OTT - Dopo le edizioni di Flor Torino e Flor Milano, torna per il quinto mese consecutivo la mostra mercato tematica Agriflor, in programma domenica 25 ottobre dalle 9 alle 19 in Piazza Vittorio Veneto a Torino: un'ultima occasione per regalarsi una pianta colorata per il proprio appartamento in vista dei lunghi mesi invernali.. Una trentina gli stand con florovivaisti e piccoli produttori. Presenti anche piccoli produttori vitivinicoli locali, in collaborazione con la Torino Wine Week.

Agriflor, come già avvenuto nelle passate edizioni, rispetterà in pieno le disposizioni imposte per contrastare Covid19, con ingressi scaglionati, controllo della temperatura e garantendo il giusto distanziamento tra i banchi per evitare assembramenti. (ANSA).