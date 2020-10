Giampaolo,mercato non è sempre liscio ma sono soddisfatto

(ANSA) - TORINO, 17 OTT - "Nel momento in cui il mercato si chiude, sono soddisfatto dieci": alla vigilia della partita casalinga di campionato contro il Cagliari il tecnico del Torino, Marco Giampaolo, parla così della campagna trasferimenti portata avanti dal club durante l'estate.

"Si è fatto il massimo di quello che si poteva fare, il mercato non fila sempre liscio come si vorrebbe o come sono i tuoi pensieri, ma io sono sempre contento dei calciatori che alleno e non di quelli che non ho e avrei potuto avere - ha continuato l'allenatore a Torino Channel - e ora tocca a noi: la rosa numericamente è giusta, voglio costruire qualcosa di positivo con ciò che ho". (ANSA).