Associazione Abbonamento Musei, Garlandini presidente

(ANSA) - TORINO, 16 OTT - Aberto Garlandini è il nuovo presidente dell'Associazione Abbonamento Musei. Museologo ed esperto in attività culturali e in gestione e promozione del patrimonio culturale, ricoprirà l'incarico per i prossimi tre anni. Sostituisce Dino Berardi, alla guida dal 2017.

"Abbonamento Musei ha dimostrato, in 25 anni, di essere una rete capace di creare opportunità per le istituzioni che ne fanno parte e per il pubblico che, da sempre, premia un servizio e un'offerta culturale tanto ampia e seria. Con queste premesse sono onorato di presiedere un'associazione che riunisce circa 450 istituzioni, in un territorio ricco di storia, arte, tradizioni, dal Piemonte alla Lombardia alla Valle d'Aosta", ha commentato Garlandini. "In questi anni Abbonamento Musei ha raggiunto e superato molti traguardi e la crescita è proseguita, sia a favore delle istituzioni parte attiva dell'Associazione sia del nostro straordinario e affezionato pubblico. Nonostante il periodo complesso, sono convinta che questo andamento potrà proseguire positivamente grazie al nuovo presidente. La sua profonda conoscenza del sistema museale, così come l'esperienza in Italia e all'estero, sono ottime basi su cui appoggiare il nuovo corso di Abbonamento Musei" sottolinea Simona Ricci, direttore Associazione Abbonamento Musei. (ANSA).