Ruba bancomat anziana e svuota conto, denunciato a 15 anni

(ANSA) - SERRAVALLE SCRIVIA, 15 OTT - Ha sottratto il bancomat a un'anziana signora, ha prelevato 600 euro e poi ha restituito la carta alla proprietaria dicendole che l'aveva trovata in terra. Una condotta che è costata a un quindicenne una denuncia al tribunale per i minorenni. E' successo a Serravalle Scrivia (Alessandria). Il ragazzo, già noto alle forze dell'ordine, sarà chiamato a rispondere di truffa e furto aggravato.

L'episodio, su cui ha fatto luce la polizia municipale, è del 29 settembre. Il quindicenne era entrato nell'abitazione della donna con uno stratagemma e si era impadronito del bancomat e del foglietto con il Pin. I 600 euro, equivalenti a un mese di pensione, erano la quasi totalità del denaro custodito nel conto e, dopo avere denunciato l'accaduto, la donna è stata accompagnata in Comune per ricevere assistenza. (ANSA).