Ricerca: 'Mad For Science' premia studio per Corno d'Africa

(ANSA) - TORINO, 14 OTT - Utilizzare l'alga spirulina per migliorare le proprietà nutrizionali dell'enjera, uno degli alimenti base dei paesi del Corno d'Africa. Con questo progetto il Liceo Filippo Buonarroti di Pisa si è aggiudicato l'edizione 2020 di Mad For Science, il concorso creato da Diasorin per promuovere e valorizzare il talento nelle scuole italiane e supportare la passione per la scienza nei giovani. Al secondo posto il liceo Leonardo da Vinci di Trento con un progetto che studia dal punto di vista molecolare le relazioni tra i microrganismi del suolo e le piante di mirtillo in coltivazioni biologiche, intensive e in condizioni di crescita spontanea. Il premio Ambiente è andato invece al Liceo Failla Tedaldi di Castelbuono, nel palermitano, che ha presentato un progetto che sviluppa modelli di impianti di depurazione delle acque per la gestione sostenibile di questa risorsa in contesti rurali e cittadini, negli edifici pubblici e privati.

La challange fra gli 8 licei finalisti si è tenuta oggi a Torino ed è stata anche l'occasione per annunciare la nascita della Fondazione Diasorin per promuovere la cultura scientifica.

"In questi quattro anni di Mad For Science - sottolinea il Ceo di Diasorin Carlo Rosa - abbiamo capito di essere entrati in un filone vincente perché abbiamo visto l'interesse dei ragazzi.

Siamo convinti che un'azienda debba avere una social responsability vera e abbiamo dunque deciso che questa diventava la nostra missione istituzionale. Per questo, anche con la Fondazione, continueremo a rendere sempre più efficace Mad For Science". (ANSA).