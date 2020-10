Covid: storico Carnevale di Ivrea nel 2021 non si farà

(ANSA) - TORINO, 14 OTT - La Fondazione dello Storico Carnevale di Ivrea "preso atto dell'evolversi della crisi sanitaria globale e delle relative limitazioni rese necessarie dall'epidemia covid, conferma in via definitiva la cancellazione dell'edizione 2021 del carnevale". Ivrea perde quindi la sua manifestazione regina: non era mai successo prima se non a causa della guerra.

"La natura e le caratteristiche dello Storico Carnevale di Ivrea non consentono di immaginare un'edizione limitata, nel rispetto doveroso e responsabile delle normative vigenti, al punto da essere profondamente e irrimediabilmente snaturata". La scelta, per la Fondazione, è un segnale di rispetto all'integrità della manifestazione, delle figure storiche che la animano, dei tanti volontari, degli aranceri, di tutte le persone coinvolte e delle migliaia di visitatori. (ANSA).