Consiglio regionale Piemonte in silenzio per vittime lavoro

(ANSA) - TORINO, 13 OTT - Il Consiglio regionale del Piemonte ha osservato questa mattina un minuto di silenzio in ricordo delle vittime degli incidenti sul lavoro, la cui Giornata nazionale si è celebrata domenica scorsa.

"E' questa - ha sottolineato in Aula il presidente dell'Assemblea legislativa, Stefano Allasia - una occasione preziosa per riflettere sui dati - 47 infortuni mortali nel 2019, in lieve calo rispetto al 2018 - che restano preoccupanti".

"Questi numeri - ha sottolineato Allasia - ci devono far riflettere sul fatto che sicurezza di chi lavora è una priorità sociale. Importanti passi in avanti sono stati compiuti nella legislazione e nella coscienza comune, ma tanto resta da fare.

Quello di oggi deve essere un momento di richiamo forte: gli incidenti possono e devono essere evitati, richiamando la responsabilità di tutti".

"Il nostro pensiero - ha concluso, prima di dare lettura di tutti i nomi dei morti dell'ultimo anno - va alle vittime e al profondo dolore dei loro familiari, ai quali esprimiamo la nostra vicinanza". (ANSA).