Epicura, 2 mln di nuove risorse finanziarie

(ANSA) - TORINO, 08 OTT - Nuove risorse finanziarie per EpiCura, primo poliambulatorio digitale in Italia. Dopo l'aumento di capitale del valore di 1 milione di euro concluso nell'estate del 2019, la società aggiunge circa 2 milioni di euro di risorse finanziarie che serviranno alla start up per continuare a migliorare la propria tecnologia ed esplorare nuove opportunità di business.1.450.000 euro di finanziamento bancario sono stati messi a disposizione da importanti Istituti: Unicredit, Cassa di Risparmio di Savigliano, Banca di Cherasco e Bcc Casalgrasso e Sant'Albano Stura. Ulteriori 500 mila euro provengono dall'aggiudicazione del bando SC-UP di FinPiemonte (interamente a fondo perduto) dedicato proprio alla realizzazione di progetti di sviluppo di startup tecnologiche che abbiano già raccolto dal mercato capitali di rischio.

"Dopo aver raccolto la fiducia di tanti soci nel nostro primo importante aumento di capitale nell'estate del 2019, vedere sia il sistema bancario sia la Regione Piemonte pronti a dare un ulteriore supporto finanziario per i nostri piani di crescita è un segnale incoraggiante, non solo per noi ma credo per tutte le giovani realtà che si stanno impegnando a crescere, anche in un contesto complesso come quello che stiamo vivendo"., commenta Alessandro Ambrosio, ceo e co-founder di EpiCura. (ANSA).