Festa dei nonni, installazione fioristi torinesi e olandesi

(ANSA) - TORINO, 01 OTT - Una scenografica installazione floreale al centro della Galleria San Federico, a Torino, dal 2 al 9 ottobre, per scattare foto ricordo che celebrino il legame tra nonni e nipoti. L'hanno realizzata i fioristi torinesi grazie alla collaborazione tra produttori italiani e olandesi, sancita dalla presenza di Oreste Accornero, console onorario dei Paesi Bassi. Così Ascom Confcommercio Torino e provincia e l'Associazione Fiorai aderiscono alla campagna Federfiori di promozione della Festa dei Nonni. All'inaugurazione ha partecipato Charles Lonsdorp, già direttore dell'Ufficio Olandese dei Fiori in Italia, membro del Comitato Nazionale Festa dei Nonni e fondatore e presidente della Felini Foundation che promuove la Festa dei Nonni in tutta Europa.

Sostengono la manifestazione le aziende Oz - Export Holland, Cooperativa del Golfo Boscoreale (Napoli), Dummen Orange Holland, Florì 2 Accessori, Mif - Mercato Ingrosso Fiori Torino e Turin Flor. L'idea di ampliare a una settimana la durata rientra tra le iniziative dell'associazione per sostenere la ripresa delle imprese del settore, provate da un calo di consumi del 20%.

"La Festa dei Nonni si colloca in un ampio programma che vogliamo realizzare per favorire la scoperta dei fiori, dell'alta professionalità dei fioristi torinesi, colorando le vie e le piazze di ottimismo, arte e qualità. Siamo determinati a valorizzare la categoria con iniziative che avvicinino nuovi clienti al mondo dei fiori", spiegano i rappresentanti del direttivo. (ANSA).