Torino festeggia 5 anni Camera, 80 adesioni a Esterno Notte

Ottanta istituzioni culturali della città - enti, istituzioni e gallerie - hanno aderito a Esterno notte. Fotografie e proiezioni sulla città, la festa collettiva dedicata alla fotografia.

All'evento, che si terrà nelle vie del centro e delle periferie di Torino giovedì 1 ottobre a partire dalle 21, parteciperanno anche i cittadini, coinvolti da Camera attraverso una call pubblica. Finestre, balconi e affacci sull'esterno diventeranno la piattaforma da cui proiettare degli slideshows fotografici o progetti video. Il filo conduttore è lo stupore.

Alle 21 sulla facciata della chiesa di San Michele Arcangelo in via Giolitti, Camera proietterà una selezione di fotografie delle quaranta mostre realizzate nei suoi primi cinque anni da Boris Mikhailov a Man Ray, da Sandy Skoglund a Francesco Jodice.

Alle 22 e alle 23 nel cortile interno di Camera sarà presentata Bersaglio, nuova installazione del collettivo multimediale Spime.Im, progetto creato appositamente per il compleanno. L'evento è organizzato con il Torino Fringe Festival. Le fotografie provenienti dagli archivi dei partner di Camera - Intesa Sanpaolo, Eni e Lavazza - saranno interpretate in tempo reale come una partitura musicale, dando luogo alla creazione di eventi sonori direttamente estrapolati dalle immagini.

Musei Reali e Camera, dove sono ospitate due grandi mostre fotografiche, Capa in color e Paolo Ventura. Carousel, effettueranno un'apertura speciale al pubblico fino alle 21.

