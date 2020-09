Escursionista dispersa nel Cuneese, proseguono le ricerche

(ANSA) - TORINO, 28 SET - Proseguono anche oggi le operazioni di ricerca dell'escursionista 26enne dispersa nella zona della Rocca dell'Abisso, comune di Limone Piemonte (Cuneo). Il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese ha mobilitato una ventina di tecnici per le operazioni da terra, due piloti di drone e un'unità cinofila da ricerca molecolare. Con la collaborazione dei Vigili del Fuoco, i piloti di drone sono stati elitrasportati in quota per sorvolare la zona più vicina alla cima della montagna. Collaborano alle ricerche il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.

Della 26enne non si hanno notizie da sabato sera. La giovane donna non ha recuperato l'auto, che aveva parcheggiato in un punto a quota 1.400 metri. Ieri le ricerche operazioni sulla montagna delle Alpi Marittime a ovest del Colle di Tenda, coordinate dai vigili del fuoco del comando di Cuneo, hanno dato esito negativo. (ANSA).