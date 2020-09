Coronavirus: crescono i positivi in Piemonte, oggi +132

(ANSA) - TORINO, 27 SET - Crescono ancora i casi di positività al Coronavirus in Piemonte. Oggi ne sono stati registrati 132 (a fronte dei 107 di ieri), novantotto dei quali asintomatici. Quelli considerati "importati" sono otto. Il totale dall'inizio dell'epidemia ha superato quota 35 mila (35.038).

L'Unità di crisi ha segnalato un decesso, avvenuto nei giorni scorsi e solo in seguito ricondotto al Covid. Il totale sale quindi 4.161.

Resta invariato il numero dei pazienti (10) in terapia intensiva. I ricoverati in terapia non intensiva sono 166 (+2 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 2.457.

I tamponi diagnostici finora processati sono 704.623 (ANSA).