Tartufo, diventa nazionale la Fiera d'Asti

(ANSA) - ASTI, 23 SET - La Fiera del tartufo di Asti, in programma a novembre 2021, sarà nazionale. Lo annuncia il sindaco di Astil Maurizio Rasero, con l'assessore comunale alle Manifestazioni Loretta Bologna, spiegando che "l'attribuzione è della regione Piemonte, che le ha dato la qualifica e la classificazione di mostra mercato".

"Il tartufo è uno straordinario prodotto delle nostre terre e che abbinato ai nostri vini e al paesaggio delle colline astigiane, costituisce un fattore di attrazione che ora, anche la nostra città, potrà sfruttare in tutta la sua potenzialità sia in termini di immagine che di possibili risvolti economici" dice Bologna. "Grazie a questo riconoscimento - aggiunge Rasero - anche Asti, insieme ai Comuni della nostra provincia ed ai comuni albesi, che da sempre hanno ben operato per la valorizzazione di questo prodotto unico e raro, potrà diventare un punto di riferimento nazionale in campo turistico ed enogastronomico". (ANSA).