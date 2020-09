Todde incontra a Torino lavoratori Embraco

(ANSA) - TORINO, 15 SET - La sottosegretaria al Mise Alessandra Todde ha incontrato intorno alle 9 i lavoratori della ex Embraco, in presidio fuori dalla Prefettura di Torino, dove è convocato il tavolo per illustrare il piano messo a punto da governo e Invitalia. Todde ha detto che ha lavorato duramente per arrivare a questa soluzione e che conosce bene le difficoltà dei lavoratori della ex Embraco avendo seguito questa vertenza per tutto l'anno. Ora è in corso l'incontro tra la Sottosegretaria Todde, la sindaca Chiara Appendino, l'assessore regionale al Lavoro Elena Chiorino, il commissario Maurizio Castro e il vescovo di Torino monsignor Cesare Nosiglia. (ANSA).