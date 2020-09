'Muri parlanti', murale ispirato a Coppi conclude contest

(ANSA) - ALESSANDRIA, 15 SET - E' stato inaugurato oggi pomeriggio il murale ispirato a Fausto Coppi e realizzato sulla cabina Enel nella piazza di fronte al Museo dei Campionissimi, a Novi Ligure. Si conclude così il contest 'Muri parlanti' lanciato dai quotidiani La Stampa e Il Secolo XIX in collaborazione con E-Distribuzione per celebrare il centenario della nascita dell'Airone.

Presenti alla cerimonia l'assessore allo Sport Costanzo Cuccuru, il capo area E-Distribuzione Matteo Tonso e Chiara Bevegni, progettista dell'opera con Andrea Levaggi. Il murale richiama le grandi montagne domate dal campione; la forma della Riviera, luogo di allenamento, villeggiatura e delle grandi imprese alla 'Sanremo'; il verde delle colline in cui vola un Airone con il bianco celeste dell''uomo solo al comando', il rosa, il giallo che con l'Iride e il Tricolore tanto lo hanno vestito. Non manca la chiesetta del Ghisallo, a memoria di pagine storiche scritte al 'Lombardia'. Infine la scritta che riecheggia la 'Sanremo' 1946: 'In attesa dell'arrivo del secondo trasmettiamo musica da ballo'. (ANSA).