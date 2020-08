Vela: regate giovanili al via, 12 gare

(ANSA) - TORINO, 28 AGO - Prima del ritorno a scuola, per molti giovani atlete e atleti della Vela si prospetta un settembre ricco di appuntamenti sportivi. Nell'anno del Coronavirus, la fine estate delle Regate Fiv sviluppa un ricco calendario: l'obbligo di evitare assembramenti ha suggerito alla federazione di dislocare le gare in diverse località. Sotto l'egida del main sponsor storico, Kinder Joy of Moving, si preannunciano così settimane a tutta vela.

Le classi interessate sono tredici, sei in Singolo (un atleta): Optimist, Laser 4.7, Laser Radial, Open Skiff, i windsurf RSX Youth e Techno 293. Sette sono invece le classi in Doppio (due atleti): L'Equipe, RS Feva, i catamarani Hobie Cat 16, Hobie Dragoon e Nacra 15, gli acrobatici 29er, i 420. Da tre eventi - Coppa Primavela, Giovanili Singoli e Giovanili Doppi - si è passati a ben dodici, con una ricalendarizzazione che ha richiesto un notevole impegno alla macchina federale, dai Club alle Zone al Consiglio Federale. Su www.federvela.it tutte le date e le sedi di gara. (ANSA).