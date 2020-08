Coronavirus: positivi 2 calciatori Torino,timori per 3

(ANSA) - TORINO, 20 AGO - Due giocatori del Torino sono risultati positivi al test del tampone per la ricerca del Coronavirus. Lo comunica il club granata. "Il Torino Football Club comunica che due calciatori sono risultati positivi ai test per la rilevazione del Covid 19, svolti prima della ripresa della preparazione".

I due calciatori sono già stati messi in isolamento, come prevede il protocollo, anche se i contagiati rischiano di essere di più: "In via precauzionale sono in atto ulteriori accertamenti per altri tre calciatori della prima squadra che nei giorni scorsi erano stati in stretto contatto con i positivi e che al momento attuale non fanno ancora parte del gruppo squadra". (ANSA).