Ruggeri, Tosca e Motta a Festival Monferrato

(ANSA) - TORINO, 11 AGO - Enrico Ruggeri, Motta, Franco Arminio, Tosca e il dg Gildo Farinelli sono i primi ospiti annunciati della 15/a edizione di 'PeM! Parole e Musica in Monferrato, in programma dall'1 al 24 settembre in diverse località del Monferrato, territorio da alcuni anni patrimonio dell'Umanità Unesco, incastonato nella provincia di Alessandria, a un'ora da Torino, Milano e Genova.

Un'edizione importante questa, spiegano i promotori, perché vuole essere, dopo la pandemia dei mesi scorsi, anche un segnale di rinascita per il Monferrato. Caratteristica del festival è anche quest'anno la vocazione a toccare diversi generi musicali.

Inaugura il cartellone il primo settembre a San Salvatore Monferrato, Motta, esponente di spicco della nuova scena rock, che presenta il suo libro 'Vivere la musica' (Saggiatore). Il 13 a Lu-Cuccaro sale sul palco Enrico Ruggeri, tra i cantautori italiani più amati. Il 17 a San Salvatore, toccherà a Tosca, reduce del recente rilancio al Festival di Sanremo. Diversi anche gli appuntamenti fuori dal campo musicale come quelli con il poeta e paesologo Franco Arminio, che sarà protagonista della tradizionale passeggiata sulle colline. in data da definire a San Salvatore. (ANSA).