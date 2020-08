Blackout a Torino, oltre 600 utenze senza luce

(ANSA) - TORINO, 06 AGO - Sono oltre 600 le utenze rimaste al buio a Torino per colpa di un blackout che sta durando ormai da diverse ore. Un guasto a tre cabine elettriche ha lasciato da ieri sera senza luce alcune vie del centro, in particolare corso Vinzaglio e il quartiere della Crocetta. Il blackout ha colpito anche via Montebello e alcuni palazzi nelle vicinanze di via Po.

I tecnici di Ireti, azienda del Gruppo Iren, hanno riparato già in mattinata il guasto. Si è trattato, secondo quanto appreso, di un problema sui giunti di un cavo che alimenta tre cabine secondarie.